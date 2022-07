Loin des podiums, se joue un autre Tour de France Femmes. Celui des équipes ne visant ni le maillot jaune ni la victoire d'étape, au plus un brin de visibilité. Parmi elles, le Stade Rochelais connaît une première en enfer. Entre abandons et coureuses arrivées hors délais, elles ne sont plus deux Jaune et Noir depuis mardi soir.

Il y a les armadas comme Trek-Segafredo, SD Worx ou encore FDJ-Suez, la puissante équipe française affichant 3 millions d'euros de budget. Et puis la flottille du Stade Rochelais, 380 000 euros pour fonctionner mais "150 000 euros de dotation en plus, par exemple du matériel mis à disposition", insiste son manager et fondateur Jean-Christophe Barbotin. "Le camping-car, par exemple."

A Troyes, la pièce maîtresse du service course du Stade Rochelais, partenaire du club champion d'Europe de rugby, est imbriquée entre deux cars reluisants le toisant de haut dans un paddock reflet des ambitions des uns et des autres. Pour les yeux plus observateurs, leurs montures ne sont pas équipées en Dura-Ace, fleuron du fabricant japonais Shimano, mais de la gamme inférieure, Ultegra.

Je ne voulais pas savoir si c'était cassé. Je voulais juste continuer mais je n'ai pas pu. J'étais incapable de me mettre en danseuse

Passe les moyens financiers asymétriques, les contrats à temps partiel pour toutes les coureuses sur le Tour - à l'exception de Séverine Eraud en contrat avec l'armée - c'est plus le noir du chat que le jaune du maillot qui poursuit les Jaune et Noir depuis le grand départ. Les Maritimes à vélo ont payé un lourd tribut dans la série de chutes de lundi. Maeva Squiban hurlait de douleur sous le podium protocolaire. "Elle a chuté lourdement à trois kilomètres de l'arrivée. Elle ne pouvait pas marcher mais elle a voulu finir et s'est écroulée après la ligne."

Déjà 4 abandons

Les examens à l'hôpital n'ayant pas révélé de fracture, elle a pris le départ mardi avant de se résigner après dix kilomètres. "Nous nous étions fait une raison pour Maeva", témoigne Séverine Eraud, leader de l'équipe et championne de France de contre-la-montre en 2019. La Britannique Natalie Grinczer, tombée lundi, a mis 105 kilomètres à renoncer. "J'étais suivie par la voiture balai, décrit-elle. Ils me répétaient 'monte dans le bus, s'il te plaît, il n'y aucune chance que tu sois dans les délais'."

"Je ne suis pas allée à l'hôpital parce que je me suis entraînée si longtemps pour ça, raconte cette kiné à temps partiel en Angleterre. Je ne voulais pas savoir si c'était cassé (son bassin ou le bras gauche, NDLR). Je voulais juste continuer mais je n'ai pas pu. J'étais incapable de me mettre en danseuse." La coureuse de 28 ans n'a finalement rien de fracturé mais compte "repasser des radios" quand elle rentrera... dans quelque temps. "Mentalement, je préfère rester autour de la course parce que si je me retrouve chez moi toute seule, ce sera vraiment trop triste."

A ces deux abandons, se sont ajoutées les arrivées hors délai de la Sud-Africaine Frances Janse van Rensburg et de la Française Noémie Abgrall pour 6 et 31 secondes. La première accompagnait la seconde, malade. "Dans la voiture, l'ambiance n'était pas comme d'habitude", témoigne Séverine Eraud. "Au départ, quatre coureuses auraient pu tenter les échappées pour montrer le maillot", décrit Jean-Christophe Barbotin. Il n'en est plus question, il s'agit désormais de boucler cette première Grande Boucle : "Si nous tentons une échappée et que nous les perdons, nous finissons à zéro."

