Alaphilippe : "J'ai été battu par plus fort que moi"

Julian Alaphilippe ne voulait pas s'autoriser à rêver. Il prenait jour après jour. On aurait pu y voir des éléments de langage, une prudence de façade. Mais le Français de l'équipe Deceuninck – Quick Step pressentait sans doute ce dénouement, inéluctable à ses yeux. Après avoir coincé dans le Galibier jeudi, il est resté en panne sèche dans l'Iseran vendredi. Le plus haut col des Alpes aura été le tombeau de son maillot jaune. Sans sombre, il a basculé avec plus de deux minutes de retard au sommet sur Egan Bernal, l'homme qui le dépossède de sa tunique.

Il espérait combler une partie de son retard dans la descente mais sa folle poursuite a été avortée par l'interruption définitive de la course à cause des conditions météorologiques. Interrogé sur France 2 en bas de la descente, en attendant de monter dans sa voiture, le numéro un mondial, à chaud, affichait une déception mesurée. Battu, mais pas abattu. "Je m'y attendais, j'ai donné le maximum, je ne peux pas avoir de regrets", assure le désormais ex-maillot jaune.

Julian AlaphilippeGetty Images

" Je n'ai jamais pensé que je pouvais gagner le Tour "

Après les avoir repoussées pendant des jours et s'être découvert des qualités que personne ne soupçonnait sur un tel terrain, il a donc fini pour toucher ses limites. Comme si une forme de logique finissait par s'imposer à lui. "J'ai été battu par plus fort que moi, c'est comme ça", dit-il à propos d'Egan Bernal. Le Colombien est le seul pour l'heure à le devancer au classement général. Mais même sa place sur le podium n'est pas garantie avant la montée finale vers Val Thorens, samedi. Steven Kruijswijk, 4e, n'est que 40 secondes derrière lui.

Mais, après tout, lui-même n'est qu'à 48 secondes du maillot jaune. Peut-il tenter un dernier coup de poker samedi ? "Je ne pense pas que le maillot jaune soit encore possible", tempère-t-il aussitôt. Le rêve est passé, pour de bon semble-t-il. Mais que c'était bon de rêver : "C'était déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi ce rêve longtemps, plus que je l'avais imaginé. Je ne me suis pas mis à rêver de gagner le Tour du jour au lendemain. Je n'ai jamais pensé que je pouvais gagner le Tour."