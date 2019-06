12 juin 2019. Chris Froome a perdu le Tour de France, autour de Roanne. Une chute lors de la reconnaissance de la 4e étape du Dauphiné et le rêve de reconquête s'est envolé. Le Britannique ne disputera pas la Grande Boucle 2019 où son duel avec son coéquipier et successeur Geraint Thomas était attendu. C'est ce que le manager de l'équipe Ineos, Dave Brailsford, a annoncé en début d'après-midi. "Chris est rentré dans un mur. C'est un accident grave. Heureusement, il y avait une ambulance de l'organisation. Il est dans un état très, très 'sérieux'", a-t-il confié au micro de France 3.

L'accident s'est déroulé lors de la matinée alors que le quadruple vainqueur du Tour préparait le contre-la-montre du jour (26 kilomètres). Le vent l'a propulsé dans un mur, ce qui lui a occasionné une fracture du fémur. Le quotidien L'Equipe décrit que le natif de Nairobi a été victime d'une fracture ouverte, soignée sur la chaussée par le Samu. Chris Froome a ensuite été transporté à l'hôpital de Saint-Etienne, après être passé par la case Roanne.

Sur le compte Twitter du principal intéressé, Michelle Froome, sa femme, a pris la parole, et sans être aussi précise que Brailsford, a confirmé le coup dur : "Chris est sur la route de l'hôpital après une chute à haute vttesse durant la reconnaissance, ses blessures sont encore à confirmer. J'attends des informations et un transport pour le rejoindre, dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant."

