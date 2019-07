Les débats du Tour : A t-on vécu le plus grand Tour du XXI siècle ?

A t-on vécu le plus grand Tour du XXI siècle ?

Simon Farvacque

Ce Tour a pour lui quelques facteurs, objectifs, d’une course promise aux livres d’histoire. Egan Bernal, son vainqueur, est le plus jeune coureur à se vêtir de jaune à Paris, alors que la tunique dorée fête cette année ses 100 ans, tandis que le quatuor de tête du classement général se tient en une fourchette inédite d'étroitesse (1’56"). Voici déjà deux statistiques qui font de cette Grande Boucle une édition particulière, même si rien ne dit que ces deux "records" tiendront longtemps. Je pense que la suite de la carrière de Bernal jouera beaucoup dans la place que gardera la 106e édition de la Grande Boucle dans sa légende. Le Tour est parti de Bruxelles à l’occasion des 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx… le jeune colombien d’Ineos (22 ans) a du boulot pour faire de 2019 un marqueur générationnel.

Le Tour de France n°106 a également pour lui la fougueuse épopée en jaune de Julian Alaphilippe, non seulement coureur français qui a généré une vague d’enthousiasme sur le bord des routes, mais aussi leader du classement UCI à la hauteur de ce statut. Il a également une touche de dramaturgie non négligeable, avec l’abandon émouvant de Thibaut Pinot, sérieux candidat au sacre qui évoluait lui aussi devant un public acquis à sa cause, quelques heures avant l’arrêt d’une inénarrable 19e étape. Suffisant pour en faire la référence de ce début de XXIe siècle ? "Une des", peut-être. "LA", non, à mon sens. Cet honneur reste propriété du Tour 2003, sommet de suspense au cœur de l’écrasant règne de Lance Armstrong qui en manquait tant par ailleurs.

Le fait que deux des acteurs principaux du Tour 2019 soient des Français pèse sur son statut exceptionnel. Logique, la Grande Boucle attend depuis 34 ans d’être conquise par un de ses compatriotes. Mais cet argument est à double tranchant. Sportivement, si on fait abstraction de leur nationalité, Alaphilippe et Pinot ont-ils réalisé des performances hors du commun. Le premier, oui. Le deuxième, non.

La résistance remarquable de Julian Alaphilippe a donné un parfum romantique à une lutte pour le maillot jaune qui, dans sa dernière ligne droite, a manqué de sel. Le statu quo de l’ultime étape de montagne, entre les meilleurs grimpeurs de ce Tour de France, doit sans doute autant à la modification du parcours qu’au peu d’ambition des rivaux d’Ineos, mais il rend fade la fin d’une course qui aurait mérité un épilogue enivrant. Le Tour auquel on vient d’assister est le plus pétillant de l’ère Sky(-Ineos). Mais si on remonte au-delà de 2012, je ne suis pas sûr qu’il ressorte tant que cela du lot.

Julian Alaphilippe exténué à l'arrivée de la 20e étape du Tour de France 2020.Getty Images

Jean-Baptiste Duluc

Pour le cyclisme français, c'est indéniable. Comme évoqué dans la partie concernée, jamais les Tricolores n'ont fait autant rêver que cette année. Et c'est justement ce fol espoir qui a tendance à embellir un Tour de France où, finalement, la lutte pour la victoire se sera plus fait "par l'arrière", en fonction des défaillances et soucis de chacun, qu'à travers une grande bagarre. A l'exception de l'étape du Prat d'Albis et de celle tronquée de Tignes, les favoris ont rarement véritablement attaqué. C'est ce qui aura le plus manqué finalement dans cette 106e édition.

A mes yeux, ce Tour 2019 est bien loin de ce qu'avait pu être par exemple le Tour 2003, la référence sur ce siècle. Qui ne se souvient pas du duel Ullrich-Armstrong, la seule année finalement où l'Allemand semblait en mesure de faire tomber l'Américain ? Ou de la terrible chute de Beloki dans la descente de la Rochette, sur la route de Gap ? L'Espagnol ne s'en est d'ailleurs jamais remis… Sans oublier l'incroyable scénario de l'étape de Luz-Ardiden avec un Armstrong qui tombe deux fois dans la montée finale ou les deux chronos si dingues mais si opposés … Je n'étais pas forcément un fan du vainqueur mais je me rappellerai ce Tour toute ma vie.

Honnêtement, si je me place avec un œil extérieur plus que celui de Français, je ne mettrais même pas le Tour 2019 sur le podium des meilleurs Tours du siècle. 2010 et 2011 sont à mon sens de plus grands Tours que celui de cette année. Il y a neuf ans, les Tricolores aussi avaient brillés, dans leur capacité de l'époque (6 étapes, maillot à pois et deux jours en jaune) mais, surtout, la lutte entre Schleck et Contador avait atteint son paroxysme. L'envolée des deux hommes dans la Madeleine avait marqué les esprits, de même que leur surplace invraisemblable dans Ax-3-Domaines, laissant filer le 3e du général sans réagir. Sans oublier bien sûr leur duel énorme dans le Tourmalet, l'attaque de l'Espagnol pendant le souci mécanique du Luxembourgeois et, plus négativement, le contrôle positif du Madrilène.

L'année suivante est sans doute celle qui se rapproche le plus de 2019 pour le clan français. Une victoire d'étape mythique (Rolland à l'Alpe d'Huez), une grande épopée en jaune et un élan populaire incroyable pour Thomas Voeckler et surtout un fol espoir jusqu'à deux jours de l'arrivée de tenir le successeur de Hinault. Mais la lutte pour la victoire finale avant été bien folle. La chevauchée d'Andy Schleck, par-delà l'Izoard et le Galibier, et l'incroyable étape de l'Alpe d'Huez sont deux des plus grands moments de cyclisme que j'aie vécus. Je ne suis pas du tout sûr que, rétrospectivement, 2019 me laisse la même trace.

Vidéo - Pinot en larmes, Bernal en jaune, grêle et chaos : Le résumé d'une étape hors normes 04:47

Laurent Vergne

Un Tour, c'est 21 étapes. Malheureusement, celui-ci s'est "arrêté" le vendredi soir. Jusqu'à ce 19e acte complètement dingue, paroxysme émotionnel de cette 106e édition, cette cuvée 2019 aurait eu de très solides arguments pour être considérée comme la référence des vingt dernières années. Malheureusement, son sort a été scellé un poil trop tôt. La "faute" à Thibaut Pinot. Au-delà de son cas personnel, le malheur du grimpeur de la Groupama-FDJ aura aussi enterré l'intérêt de cette fin de Tour. Personne ne peut prétendre qu'il aurait eu les moyens de rivaliser avec Egan Bernal jusqu'au bout, encore moins de le battre, et il n'est pas davantage pertinent d'affirmer le contraire.

En revanche, je suis convaincu qu'il était potentiellement le seul à pouvoir lutter pied à pied avec lui. Je ne sais pas s'il l'aurait fait, mais c'est une vraie possibilité. Et un vrai regret, donc. Alaphilippe était cuit, Thomas était réduit par définition à un rang de lieutenant protecteur et le duo Kruijswijk – Buchmann était... le duo Kruijswijk – Buchmann. Inutile d'en dire davantage. Bref, Bernal avait course gagnée. J'aurais aimé voir le Pinot des Pyrénées dans l'Iseran et à Val-Thorens. Ce Tour fut beau, souvent passionnant, mais il est peut-être passé à un Pinot d'être légendaire.

Un feu d'artifice, aussi spectaculaire soit-il, laisse un goût d'inachevé s'il n'est pas magnifié par un bouquet final. Dommage car, jusqu''à ce dénouement trop aseptisé, il ne lui avait rien manqué. En l'état, j'ai donc du mal à le considérer comme le plus grand Tour de ce début de siècle. Il talonne 2011, mais reste en-deçà de l'inégalable édition 2003.

Alors, oui, ce Tour au cœur des années Armstrong n'existe plus sur les palmarès. Mais il a bel et bien existé et il me parait possible de faire la part des choses entre le destin souvent sombre de ses divers protagonistes et son scénario. Le "règne" d'Armstrong fut souvent générateur d'un profond ennui devant le joug implacable du Texan, mais ce Tour 2003, peut-être porté par l'esprit du centenaire, reste le plus passionnant du XXIe siècle jusqu'ici. Mais chacun s'accordera à considérer ce Tour 2019 comme un remarquable cru.