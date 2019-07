Pour Bardet, le Tour commence maintenant

Honte. Echec. Pas au niveau. Spectateur. Il y a encore quelques heures, Romain Bardet était un coureur abattu. Une âme en peine. Mais après la pluie, le soleil ? Son début de Tour de France est en tout cas loin de correspondre à celui que le coureur de Brioude avait imaginé il y a une semaine au départ de Bruxelles. "C'est le sentiment d'un athlète déçu, estime son manager, Vincent Lavenu. Il a perdu beaucoup d'illusions. Mais le sport de haut niveau n'est pas linéaire. On n'a pas travaillé autant, et lui aussi, pour baisser les bras au premier contretemps." Une réaction est donc attendue rapidement. Samedi, il a tenu le coup et a fini avec le groupe des favoris.

Après avoir concédé près d'une minute sur les 800 derniers mètres de l'arrivée à la Planche des Belles Filles, Bardet a vu ses rêves de podium prendre du plomb dans l'aile jeudi dernier. Seulement 23e du classement général à plus de deux minutes du trio Thomas-Bernal-Pinot, le Français a pris un sacré coup au moral et espère rapidement remonter la pente. Au sens propre comme au figuré. Quelle tactique doit-il maintenant adopter ? Doit-il abandonner le général pour viser des victoires d'étapes ou le maillot à pois ? Seul problème, et il est de taille : le principal intéressé est aujourd'hui trop proche au général pour bénéficier de bons de sortie. A l'heure actuelle.

Romain BardetGetty Images

" Je suis venu pour beaucoup plus que ça sur le Tour "

"Je suis revanchard car je suis très mécontent de ma prestation, jugeait Bardet vendredi. Je ne suis pas venu sur le Tour pour montrer ce visage-là. Je suis déterminé à changer ça, à aller de l'avant. J'ai essuyé un revers (à la Planche des Belles Filles), j'en prends la responsabilité. Je suis venu pour beaucoup plus que ça sur le Tour de France." Gêné dans sa préparation du Tour par une bronchite contractée sur le Dauphiné, victime d'une chute en Catalogne en mars puis auteur d'une campagne ardennaise en deçà (9e de l'Amstel Gold Race, 13e de la Flèche Wallonne, 21e de Liège-Bastogne-Liège), Bardet a vécu un début de saison alarmant.

"Il faut apprendre à gérer ces situations. Cela va peut-être déclencher chez lui une réaction positive", espère Lavenu. On ne va pas baisser les bras, un bon classement général est encore envisageable. L'an dernier il termine sixième à presque 7 minutes. Il peut y avoir des retournements de situation. Une place au général dans les 5-6 premiers est envisageable et ce n'est pas anecdotique." Même son de cloche chez Jean-Baptiste Quiclet : "Avec son énorme capacité de récupération, j'ai l'espoir qu'il fasse sur ce Tour ce qu'a fait Mikel Landa sur le Giro, confie son entraîneur chez AG2R chez nos confrères de L'Equipe (LIEN). C'est-à-dire rater sa première semaine mais tout de même être acteur sur la haute montagne et chercher les quelques dizaines de secondes nécessaires pour se retrouver dans de bonnes positions à Paris."

Dimanche, la 9e étape part de Saint-Etienne pour rallier Brioude, où a grandi Bardet. L'heure n'est plus à se poser des questions ou à se lamenter. "Ça va me donner une grande bouffée d'oxygène d'arriver sur mes terres, estime Bardet. Ça va me redonner le moral pour les deux dernières semaines du Tour." Chez les terre et ciel, on garde espoir et on continue de croire en celui qui compte deux podiums sur l'épreuve (2e en 2016, 3e en 2017) : "On ne va pas tirer de conclusions hâtives, tempère Lavenu. On lui fait confiance. On l'a rassuré, on va repartir sur quelque chose de positif."