Fernando Gaviria est absent de l'équipe retenue par UAE Emirates pour disputer le Tour de France, dans laquelle Fabio Aru, vainqueur de la Vuelta en 2015, et Dan Martin sont en bonnes places. La Grande Boucle sera disputée du 6 au 28 juillet.

Aru, qui a porté le maillot jaune pendant deux jours en 2017, courra pour la troisième fois le Tour (5e en 2017). Le Sarde s'était imposé en 2017 dans l'étape de La Planche des Belles Filles où le Tour reviendra le 11 juillet.

Trois autres coureurs présents dans la sélection, Dan Martin, le Norvégien Alexander Kristoff et le Portugais Rui Costa, ont déjà gagné une ou plusieurs étapes de la Grande Boucle.

"Nous avons une équipe très forte avec beaucoup d'options différentes et de cartes à jouer", a estimé Dan Martin, qui s'est classé dans les dix premiers des trois dernières éditions (9e en 2016, 6e en 2017, 8e en 2018).

Gaviria pas remis

Aru, qui a observé un long arrêt de près de trois mois avant de reprendre la compétition le 9 juin, a annoncé qu'il viserait surtout à "redémarrer sa saison". "Je ne serai pas en France pour me soucier du classement général. Je m'attends à ce que mes performances s'améliorent progressivement, je me battrai pour aider à atteindre les objectifs de l'équipe et viser une victoire d'étape si les conditions sont réunies", a déclaré l'Italien.

En revanche, Gaviria, qui avait enlevé deux étapes l'an passé, ne sera pas là. Le Colombien, qui n'a plus couru depuis son abandon du Giro, a dû déclarer forfait à cause d'une blessure.

Deux membres du groupe, le Norvégien Sven Erik Bystroem et le Belge Jasper Philipsen, découvriront le Tour. Agé de 21 ans, Philipsen a gagné au sprint une étape du Tour Down Under en début d'année devant Peter Sagan.