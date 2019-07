Mais où s'arrêtera donc Julian Alaphilippe ? Le Français avait des idées derrière dans la tête pour ce contre-la-montre individuel tracé de Pau. Il l'avait répété, ce parcours lui plaisait. Il a mis son plan en application avec la manière, et signé le succès le plus improbable de sa carrière. Aérien et transfiguré sur les 27 kilomètres du parcours, le leader du classement général a non seulement remporté ce contre-la-montre, vendredi en Béarn, mais il a surtout réussi à accentuer son avance sur son dauphin, Geraint Thomas, battu pour 14 secondes et repoussé à 1'26". C'est la première fois qu'Alaphilippe s'impose dans l'exercice individuel sur le Tour de France. C'est une énorme sensation, oui, mais Alaphilippe a fait un vainqueur logique de ce chrono vallonné.

Vainqueur de la course en 35'00"24 devant Geraint Thomas (+14"), Thomas De Gent et Rigoberto Uran (+36") Alaphilippe a dominé de la tête et des épaules ce contre-la-montre. Un chrono qu'il n'a pas écrasé, mais qu'il a largement dominé. Du premier intermédiaire à la ligne d'arrivée, le maillot jaune a toujours été devant la concurrence. En gardant Thomas à distance avant l'étape du Tourmalet prévue samedi, il a gagné le droit de porter le maillot jaune une nouvelle journée, et peut-être le droit de croire à quelque chose de mieux. Mais ceci est une autre histoire. Là, il faut juste profiter.