Tour de France 2021 : le Danemark comme exemple

Le choix du Danemark pour le Grand Départ du Tour de France 2021 n’est pas anodin pour Christian Prudhomme. "Le Tour de France occupe le sommet de la hiérarchie mondiale des courses cyclistes. Pour autant, nous avons beaucoup à apprendre !", a déclaré le directeur du Tour de France.

"Les Danois donnent un remarquable exemple en plaçant la bicyclette au premier rang des moyens de transport utilisés en zone urbaine", a ajouté le directeur du Tour en citant Copenhague, une ville qui compte davantage de vélos que d'habitants.

" La capitale du cyclisme accueille la plus grande course cycliste du monde "

Le Tour de France partira en 2021 pour la première fois du Danemark et commencera par un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres dans les artères de Copenhague. "Nous sommes ravis d'héberger le Grand Départ sous la devise "La capitale du cyclisme accueille la plus grande course cycliste du monde". Ce sera le plus grand événement sportif jamais vu au Danemark", a déclaré pour sa part le maire de la capitale danoise, Frank Jensen.

Avant Copenhague, la Grande Boucle partira en juillet prochain de Bruxelles, en 2020 de Nice.

Les étapes danoises du Tour de France 2021 :

1re étape : Copenhague - Copenhague, 13 km (contre-la-montre individuel)

2e étape : Roskilde - Nyborg, 190 km