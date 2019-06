Il n'en manque plus que deux. L'équipe Bora-Hansgrohe a décidé d'annoncer deux coureurs chaque jour pour le prochain Tour de France. En attendant les deux derniers appelés ce vendredi, l'ossature de l'équipe est largement connue. Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe allemande sera axée autour du Slovaque Peter Sagan. Le triple champion du monde de 29 ans aura comme objectif principal de conquérir un septième maillot vert cette année et de faire ainsi mieux qu'Erik Zabel.

Également, parmi les grands attendus cette année, on surveillera le grimpeur allemand de 26 ans, Emanuel Buchmann. 15e en 2017, le troisième du critérium du Dauphiné tentera de jouer le classement général.

Pour l'heure, les quatre autres coureurs connus sont : Daniel Oss, Patrick Konrad, Lukas Pöstlberger et Gregor Mühlberger.