Etape 1

Samedi 6 Juillet

Bruxelles – Bruxelles (194,5km)

Vainqueur d'étape : Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Maillot jaune : Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Maillot vert : Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Maillot à pois : Greg Van Avermaet (CCC Team)

Maillot blanc : Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Un Jumbo-Visma peut en cacher un autre. Alors qu'une chute dans les trois derniers kilomètres prive Groenewegen de ses chances de disputer la victoire, Teunissen déborde les sprinteurs à 100m de la ligne et s'offre le premier maillot jaune de cette 106e édition à la surprise générale.

Vidéo - Final agité et vainqueur surprise : le résumé de la première étape 03:30

Etape 2

Dimanche 7 Juillet

Bruxelles Palais Royal – Bruxelles Atomium (27,6km, clm par équipes)

Vainqueur d'étape : Jumbo-Visma

Maillot jaune : Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Maillot vert : Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Maillot à pois : Greg Van Avermaet (CCC Team)

Maillot blanc : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

On attendait les INEOS mais la Jumbo-Visma est clairement l'équipe de ce week-end bruxellois. Intouchable, la formation néerlandaise en profite pour conforter le maillot jaune de Teunissen. Du côté des favoris, Groupama-FDJ a agréablement surpris alors que Movistar est passée à côté.

Vidéo - La fête continue pour Jumbo-Visma, Bardet le moins bien loti : le résumé de la 2e étape 04:32

Etape 3

Lundi 8 Juillet

Binche – Epernay (215 km)

Vainqueur d'étape : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Le premier jour de gloire de Julian Alaphilippe. Alors qu'il était favori de l'étape, le Français prend le risque de partir de loin pour aller chercher le premier maillot jaune de sa carrière. Un grand numéro de 15km, prémices d'un Tour sensationnel du Tricolore.

Vidéo - Le show Alaphilippe a mis fin à cinq ans de disette bleue : le résumé de la 3e étape 06:42

Etape 4

Mardi 9 Juillet

Reims – Nancy (213,5 km)

Vainqueur d'étape : Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Pas de chute à Nancy et c'est donc la première vraie explication entre les sprinteurs. Groenewegen déçoit encore, Kristoff y croit un temps mais c'est bien Viviani qui lève les bras. Le premier succès de sa carrière sur le Tour.

Vidéo - Après l'ennui, un sprint royal de Viviani : Le résumé de la 4e étape 04:35

Etape 5

Mercredi 10 Juillet

Saint-Dié-des-Vosges – Colmar (175,5 km)

Vainqueur d'étape : Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

De la moyenne montagne au programme mais bien un sprint à l'arrivée. Snobé par les baroudeurs, contrôlé par Sunweb et Bora-Hansgrohe, ce 5e opus profite aux sprinteurs à l'aise dans les ascensions. Une assez bonne description de Peter Sagan, vainqueur haut la main et déjà bien parti pour un nouveau maillot vert.

Vidéo - Une longue échappée et Sagan pour terminer la journée : le résumé de la 5e étape 04:33

Etape 6

Jeudi 11 Juillet

Mulhouse – La Planche des Belles Filles (160,5km)

Vainqueur d'étape : Dylan Teuns (Bahrain-Merida)

Maillot jaune : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

La première explication en montagne entre les favoris n'aura pas livré beaucoup d'enseignements mais aura été fatal à Romain Bardet et au maillot jaune d'Alaphilippe, pourtant brillant dans l'ascension finale. Membre de l’échappée et battu pour la victoire d'étape, Ciccone se console avec le maillot de leader.

Vidéo - Il a fallu patienter mais ça valait vraiment la peine : le résumé de la 6e étape 07:27

Etape 7

Vendredi 12 Juillet

Belfort – Chalon-sur-Saône (230 km)

Vainqueur d'étape : Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Maillot jaune : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

La plus longue étape du Tour, et sans aucun doute la plus soporifique aussi. Une échappée de deux coureurs, un peloton en procession jusqu'au dernier kilomètre avant un sprint massif disputé. Pour une fois parfaitement placé, Groenewegen assume enfin son statut de coureur le plus rapide du peloton.

Vidéo - Une échappée au long cours puis un sprint royal : le résumé de la 7e étape 05:33

Etape 8

Samedi 13 Juillet

Mâcon – Saint-Etienne (200 km)

Vainqueur d'étape : Thomas de Gendt (Lotto-Soudal)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Passé à l'attaque dans le final en compagnie de Pinot, Alaphilippe n'a pas laissé passer l'occasion de récupérer SON maillot jaune. Auteur d'un gros numéro, les deux hommes font mieux que résister et enflamment le public français. Mais ils ne pourront pas revenir sur un époustouflant De Gendt, vainqueur en solitaire.

Vidéo - De Gendt a été fabuleux, Alaphilippe et Pinot ont mis le feu : le résumé de la 8e étape 07:16

Etape 9

Dimanche 14 Juillet

Saint-Etienne – Brioude (170,5 km)

Vainqueur d'étape : Daryl Impey (Mitechleton-Scott)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Gulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Peu disposé à laisser l'échappée prendre du champ jusqu'ici, le peloton a offert plus d'un quart d'heure à la quinzaine de coureurs qui ont senti le bon coup. Malgré le profil très vallonné, c'est encore un sprinteur tout-terrain, Impey, qui s'impose sur les terres d'un Bardet qui a vainement tenté sa chance dans le final.

Vidéo - Pétard mouillé tricolore mais feu d'artifice pour Impey : le résumé de la 9e étape 07:33

Etape 10

Lundi 15 Juillet

Saint-Flour – Albi (217,5 km)

Vainqueur d'étape : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Innocent sur le papier, cet ultime opus pré-repos s'est transformé en vaste chantier. Le vent a éparpillé le peloton façon puzzle, égratignant les ambitions de Pinot, Uran, Porte, Fuglsang, piégés par les bordures, et Landa, victime d’une chute. En bon Flandrien, Van Aert est lui à l'avant et s'impose en puissance devant un Viviani médusé.

Vidéo - Pinot piégé, Ineos tranquille et Van Aert en vainqueur surprise : le résumé de la 10e étape 05:27

Etape 11

Mercredi 17 Juillet

Albi – Toulouse (167 km)

Vainqueur d'étape : Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Les sprinteurs ont une dernière occasion de s’expliquer avant les Pyrénées. Ils la saisissent. Ewan devance Groenewegen d’un souffle et s’offre un premier bouquet sur le Tour, dès sa première participation. La hiérarchie des grosses cuisses peine toujours à se dessiner puisqu’aucun bolide (et aucun coureur d’ailleurs) ne compte alors deux victoires, CLM par équipes mis à part.

Vidéo - Une longue procession et Ewan a surgi au moment opportun : le résumé de la 11e étape 06:45

Etape 12

Jeudi 18 Juillet

Toulouse – Bagnères-de-Bigorre (209,5 km)

Vainqueur d'étape : Simon Yates (Mitchelton-Scott)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Une échappée fleuve prend le large, avec le consentement de la Deceuninck-Quick Step, aucun des fuyards ne menaçant Alaphilippe. Simon Yates, qui a veillé à perdre du temps depuis le début du Tour, décroche la victoire en devançant Bilbao et Mühlberger au sprint. Du côté des favoris, c’est le calme plat.

Vidéo - Alaphilippe dans un fauteuil, Yates en filou : Le résumé de la 12e étape 06:43

Etape 13

Vendredi 19 Juillet

Pau – Pau (27,2 km, clm individuel)

Vainqueur d'étape : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Enric Mas (Deceuninck-Quick Step)

Alaphilippe fait mieux que se défendre. Maillot jaune avec une grosse minute de marge sur Thomas avant ce contre-la-montre vallonné, le puncheur français remporte l’étape avec 14" d’avance sur le vainqueur sortant du Tour. Pinot signe un bon chrono tandis que Bardet concède plus de 2 minutes et confirme que ce n’est pas son Tour.

Vidéo - Alaphilippe en feu, Thomas et Pinot solides, Bardet dans le dur : Le résumé de la 13e étape 07:59

Etape 14

Samedi 20 Juillet

Tarbes – Tourmalet Barèges (111 km)

Vainqueur d'étape : Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Cette fois, le peuple français commence vraiment à y croire. Pinot s’impose au sommet du Tourmalet, Alaphilippe prend la deuxième place et conforte son maillot jaune. Il compte 2’02" d’avance sur un Thomas à la peine dans le dernier kilomètre, au contraire d’un Egan Bernal rassurant, au lendemain d’un chrono décevant. Bardet, qui a cédé dès le Soulor, termine à 20 minutes.

Vidéo - Pinot et Alaphilippe au top, Thomas à la peine, Bardet K.-O. : Le résumé de la 14e étape 08:24

Etape 15

Dimanche 21 Juillet

Limoux – Foix Prat d'Albis (185 km)

Vainqueur d'étape : Simon Yates (Mitchelton-Scott)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Simon Yates, seul rescapé de l’échappée, s’offre un deuxième bouquet. Mais l’info du jour, c’est le coup de force de Pinot, qui a fait craquer tous ses rivaux. Alaphilippe reste en jaune mais il a montré pour la première fois des signes de faiblesse. Grisé par le maillot, il a tenté de suivre son compatriote et a fini par le payer, perdant du temps sur Thomas, Bernal, Kruijswijk en co.

Vidéo - Yates se régale, Pinot emballe, Alaphilippe coince : Le résumé de la 15e étape 07:08

Etape 16

Mardi 23 Juillet

Nîmes – Nîmes (177 km)

Vainqueur d'étape : Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Les bordures étaient tellement attendues qu'il n'y en a pas eu. Malgré le vent, le peloton s'est offert une longue poursuite derrière l'échappée autour de Nîmes, doutant un temps. Mais le sprint massif prévu a bien lieu et, comme à Toulouse, Ewan impose sa pointe de vitesse. Encore tombé, Fuglsang quitte lui la route du Tour.

Vidéo - Canicule, chutes à gogo et Ewan royal : Le résumé de la 16e étape 05:11

Etape 17

Mercredi 24 Juillet

Pont-du-Gard – Gap (200 km)

Vainqueur d'étape : Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Les échappés aiment Gap et Gap leur rend bien. Pour la sixième fois consécutive, l'échappée y est allée au bout. Le plus rapide sur le papier, Trentin décide d'ajouter du panache à sa victoire en sortant en solitaire à 15km de l'arrivée. Le peloton reste lui tranquille à plus de vingt minutes et offre un nouveau jour en jaune à Alaphilippe.

Vidéo - Trentin roi de l'échappée, calme plat pour les ténors : le résumé de la 17e étape 06:20

Etape 18

Jeudi 25 Juillet

Embrun – Valloire (208 km)

Vainqueur d'étape : Nairo Quintana (Movistar)

Maillot jaune : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Julian fait de la résistance. Alors qu'on lui promettait l'enfer, Alaphilippe limite la casse dans le Galibier avant d'opérer la jonction au prix d'une descente infernale. Mais pas sur Bernal, nouveau dauphin du Français. Parti en solitaire, il reprend 32'' aux favoris et revient à 1'30'' du maillot jaune. Le plus fort de l'échappée, Quintana sauve lui son Tour avec une victoire d'étape.

Vidéo - Quintana et Bernal transcendés, Alaphilippe toujours debout : Le résumé de la 18e étape 07:19

Etape 19

Vendredi 26 Juillet

Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes (126,5 km)

Vainqueur d'étape : /

Maillot jaune : Egan Bernal (Team INEOS)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

L'étape du siècle, sans doute même la plus dingue de l'histoire du Tour. Tout aura été absolument ahurissant. A commencer par l'abandon de Pinot, touché à la cuisse et qui s'est battu un quart d'heure contre la douleur et ses vieux démons avant de renoncer en pleurs. Puis la défaillance d'Alaphilippe dans l'Iseran, incapable de suivre les favoris et encore moins Bernal, aérien.

Puis l'enfer météorologique, surtout. Des coureurs informés de la neutralisation en pleine descente. L'incompréhension puis l'acceptation à la vue des images irréélles. Dans l'urgence, les temps sont pris au sommet de l'Iseran, ce qui permet à Bernal de s'emparer du maillot jaune. Sans pour autant lui offrir la victoire d'étape, non décernée. Complètement dingue.

Vidéo - Pinot en larmes, Bernal en jaune, grêle et chaos : Le résumé d'une étape hors normes 04:47

Etape 20

Samedi 27 Juillet

Albertville – Val Thorens (59 km)

Vainqueur d'étape : Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Maillot jaune : Egan Bernal (Team INEOS)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Raccourci en raison des coulées de boue bloquant la descente du Cormet de Roselend, cet ultime opus alpestre se résume à une montée sèche de Val Thorens. Cela aura suffi pour être fatal à Alaphilippe, qui craque à 13km de l'arrivée devant le tempo des équipiers de Kruijswijk, qui prend sa place sur le podium (3e). Parti d'entrée dans l'échappée, NIbali résiste au retour dans les derniers mètres de Valverde et sauve son Tour de France avec une victoire de prestige.

Vidéo - Facile comme Bernal, fier comme Nibali, cuit comme Alaphilippe : Le résumé de la 20e étape 07:07

Etape 21

Dimanche 28 Juillet

Rambouillet – Paris Champs-Elysées (128 km)

Vainqueur d'étape : Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Maillot jaune : Egan Bernal (Team INEOS)

Maillot vert :Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Maillot blanc : Egan Bernal (Team INEOS)

Pour les coureurs, c'est l'heure de profiter. Un défilé bien mérité après un Tour éreintant et l'occasion pour Bernal, Sagan ou Bardet de célébrer leur maillot respectif. Mais les Champs-Elysés, c'est la vraie récompense des sprinteurs et l'étape revient, au terme d'un dernier kilomètre houleux, au meilleur d'entre eux sur cette 106e édition. Après Toulouse, après Nîmes, Ewan se sera donc offert la victoire lors des trois dernières arrivées au sprint.