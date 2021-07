Cyclisme

Julian Alaphilippe passe à l'attaque, lors du début de la 14e étape du Tour de France 2021

TOUR DE FRANCE - Julian Alaphilippe passe, une énième fois, à l'offensive sur ce Tour. Le champion du monde a tenté de former une échappée ce samedi, lors de la 14e étape entre Carcassonne et Quillan. Sans succès lors de la première heure de course, malgré le soutien de Quentin Pacher et Matej Mohoric.

