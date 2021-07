Cyclisme

Le débat des RP : Tadej Pogacar peut-il être battu ? "Attention, en écrasant le Tour comme il le fait…"

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar (UAE Emirates) a récupéré le maillot jaune lors de la 8e étape samedi. Le coureur slovène a confirmé qu’il était (largement) le plus fort. Mais le Tour n’est pas joué selon nos "Rois de la Pédale". Steve Chainel et Jacky Durand évoquent ainsi de possibles alliances et bordures. Le tenant du titre a montré l'an passé qu’il n’était pas très à l’aise dans cet exercice.

00:03:00, il y a 40 minutes