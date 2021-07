Cyclisme

Pierre Latour (TotalEnergies) avertit : "Dans la vallée du Rhône, il y a tout le temps du vent"

TOUR DE FRANCE - Pierre Latour connaît bien le parcours de la 10e étape, disputée mardi entre Albertville et Valence. Il est du coin. Le leader de TotalEnergies envisage une course tendue, avec de potentiels orages et du vent, à notre micro juste avant le départ.

00:01:19, il y a une heure