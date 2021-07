Cyclisme

Thomas Voeckler sur les Jeux Olympiques : "Sans Alaphilippe, il y a plus fort que nous sur ce type de parcours"

JEUX OLYMPIQUES - Thomas Voeckler a dévoilé sa sélection pour la course en ligne et le contre-la-montre des Jeux de Tokyo, à la fin du mois de juillet. Privé de Thibaut Pinot, Romain Bardet et surtout du champion du monde Julian Alaphilippe, le sélectionneur annonce au micro de Louis-Pierre Frileux que son groupe se rend au Japon "avec humilité et ambition."

00:03:11, il y a une heure