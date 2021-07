Cyclisme

Tour de France 2021 - Philippe Gilbert : "Mon dernier Tour ? Je pense, ça devient difficile"

TOUR DE FRANCE 2021 - Philippe Gilbert reviendra-t-il sur la Grande Boucle en 2021 ? Il y a peu de chances à l'écouter. Le champion belge a souffert sur l'édition 2020 et il avoue qu'à son âge, 39 ans, il devient de plus en plus difficile d'y prendre du plaisir. Le coureur de la Lotto-Soudal n'a pas voulu rendre l'annonce officielle mais sa décision semble prise.

00:01:45, il y a 37 minutes