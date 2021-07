Cyclisme

Tour de France - Transi de froid, Alaphilippe s'arrête pour se changer

TOUR DE FRANCE 2021 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) a pris quelques secondes pour se changer peu après avoir passé le col du Pré, dimanche, dans cette 9e étape aux conditions dantesques entre Cluses et Tignes. Dans l'ascension, la température ne dépassait pas les sept degrés. Et le ressenti est plus froid encore...

00:00:48, il y a 15 minutes