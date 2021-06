Cyclisme

Uijtdebroeks : "Van der Poel et Pogacar sont les deux plus grands phénomènes du moment"

TOUR DE FRANCE - Du haut de ses 18 ans, Cian Uijtdebroeks ne perd pas une miette de la Grande Boucle. Le jeune cycliste belge, qui courra pour la Bora-Hansgrohe la saison prochaine, était invité dans Bistrot Vélo, émission à écouter en podcast et à voir sur Facebook, pour parler de sa passion et des cyclistes qui l'impressionnent. Et là, pas d'hésitation : Pogacar et Van der Poel sont ses héros.

