Cyclisme

VIDEO - Bistrot Vélo - Martin : "Je suis incapable de perdre du temps sciemment sur le Tour"

BISTROT VELO – Invité exceptionnel de Bistrot Vélo ce lundi, Guillaume Martin fait le bilan de sa saison et notamment ses prestations sur le Tour de France et la Vuelta. Pour le Français de Cofidis, il est impensable de se relever en début d'épreuve pour avoir plus de libertés ensuite. (Réalisation : François-Xavier Rallet / Guillaume di Grazia / Quentin Guichard)

