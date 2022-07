Cyclisme

Enorme chute juste avant le sprint : Grosse frayeur mais pas de trop de casse

TOUR DE FRANCE - La fin de cette 2e étape a été marquée par de miltiples chutes, dont une, impressionnante, dans les deux derniers kilomètres. Pas de conséquence en temps, ceux-ci étant figés à trois kilomètres de l'arrivée, et a priori pas trop de bobos non plus. Mais c'est une piqûre de rappel : cette première semaine, comme toujours, peut devenir dangereuse à tout moment.

