Cyclisme

Évita Muzic pense au Tour de France : "Je pense qu’il y aura une ambiance de folie dans la Planche des Belles Filles"

TOUR DE FRANCE - Cette année, il y aura une épreuve féminine (24-31 juillet). Évita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) parle de son impatience, à un peu plus d'un mois de la course, dans Bistrot Vélo. La Française de 23 ans évoque le parcours, dont une dernière étape particulière à ses yeux. Sur la Planche des Belles Filles, elle prévoit une "ambiance de folie" et espère pouvoir briller.

00:01:32, il y a 19 minutes