Cyclisme

Jonas Vingegaard, après sa chute : "J’ai juste des égratignures mais c’est une très mauvaise journée pour nous"

TOUR DE FRANCE - Primoz Roglic ? Out, non-partant. Steven Kruijswijk ? Out, blessé en raison d'une chute. Cela fait deux coéquipiers - qui plus est très bons grimpeurs - en moins pour le maillot jaune, Jonas Vingegaard. Le Danois de la Jumbo-Visma est lui-même tombé lors de la 15e étape en direction de Carcassonne. Il se montre rassurant sur son état physique, mais collectivement le coup est rude.

00:01:02, il y a une heure