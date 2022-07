Cyclisme

La joie, l'émotion, les retrouvailles avec Woods : On board avec Hugo Houle

TOUR DE FRANCE 2022 - Cela restera comme un des moments les plus forts émotionnellement de cette 109e édition. La victoire de Hugo Houle à Foix, que le Canadien de l'équipe Israël PT a dédiée à son frère. Revivez comme si vous y étiez sa joie après la ligne d'arrivée, l'accolade avec son coéquipier et compatriote Michael Woods, et les félicitations de Valentin Madouas.

00:00:59, il y a une heure