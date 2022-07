Cyclisme

La Palette des RP : Pour les sprinters, il faudra être placé à 2,5 km de l'arrivée de la 19e étape

TOUR DE FRANCE - Le retour du plat. Enfin, doivent penser les "grosses cuisses". Ce vendredi, entre Castelnau-Magnoac et Cahors (188,3 km), les sprinters sont attendus à la fête. Steve Chainel vous présente la carte de la 19e étape du Tour, avec un possible vent de côté et surtout un virage à peu ou prou 2500 mètres de l'arrivée, qu'il faudra aborder bien placé. Son analyse dans la Palette des RP.

00:01:25, il y a 35 minutes