Cyclisme

Le profil de la Croix-de-Fer : L'interminable géant

TOUR DE FRANCE 2022 - Sur le papier, cette 12e étape est la reine de cette 109e édition avec trois cols hors catégorie. Après le Galibier, et avant la montée finale vers l'Alpe d'Huez et ses 21 virages, les coureurs devront escalader le col de la Croix-de-Fer. Une interminable ascension de près de 30 kilomètres très irrégulière et terriblement usante.

00:01:20, il y a 34 minutes