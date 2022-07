Cyclisme

Le Tour de France en Guadeloupe et Martinique ? "On l'a envisagé mais c'était trop compliqué à organiser"

TOUR DE FRANCE - Cette année, la Grande Boucle est parti du Danemark. Et ce n'est pas la première fois que le Tour démarre loin de l'Hexagone. Invité de Bistrot Vélo, Jean-Louis Pagès, ancien directeur des sites, nous cite les départs les plus marquants de Berlin en 1987 ou encore d'Angleterre dans les années 2000. Et cette éventualité soulignée de partir des Antilles il y a quelques années...

