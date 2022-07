Cyclisme

"Mais que font les Quick-Step ?" : Leur improbable coup de vis n'a rien donné lors de la 4e étape du Tour de France 2022

TOUR DE FRANCE - La formation Quick-Step - Alpha Vinyl a accéléré, mardi, dans la descente du Mont Cassel… à plus de 135 km de l'arrivée de la 4e étape. Une manœuvre qui a surpris nos consultants et certains coureurs (dont des membres de cette équipe), distancés. Tout est rentré dans l'ordre après ce coup de bordure. Perez et Cort Nielsen en ont profité pour reprendre le large. La séquence-vidéo.

00:03:15, il y a 33 minutes