Cyclisme

Pogacar et Thomas autour d'un Vingegaard ému : le podium du Tour de France 2022 en images

Il était deuxième l'an passé. Cette année, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a réussi à s'imposer sur le Tour de France devant Tadej Pogacar (UAE) et Geraint Thomas (Ineos). En images, découvrez le podium du Tour de France 2022 où le Danois a revêtu une dernière fois le maillot jaune du vainqueur de la Grande Boucle, non sans émotion, sa fille dans les bras et sa femme dans les tribunes.

00:01:40, il y a une heure