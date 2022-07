Cyclisme

Thibaut Pinot plutôt que Vingegaard ou Pogacar : les pronostics de la 17e étape du Tour de France dans The Predictor

TOUR DE FRANCE - Thibaut Pinot est le seul coureur cité à plusieurs reprises, par nos consultants, dans "The Predictor" pour la 17e étape de la 109e Grande Boucle. Entre Saint-Gaudens et Peyragudes, mercredi, il faudra disposer de qualités de grimpeur pour s'imposer. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar font ainsi, aussi, partie des favoris. Voici les pronostics de nos experts.

00:01:45, il y a 11 minutes