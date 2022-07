Cyclisme

Tour de France Etape 8 - Thibaut Pinot, tombé deux fois : "Je ne pense pas que cela pourra être pire"

Samedi entre Dole et Lausanne, la journée a été longue pour Thibaut Pinot lors de la 8e étape du Tour de France. Le coureur de la Groupama-FDJ a chuté dans le peloton et s'est pris une musette en pleine tête une minute plus tard, n'ayant pas vu un assistant de la Trek levé son bras devant lui. Le Français n'a qu'une hâte : courir dans les Alpes à partir de la 9e étape dimanche.

00:01:16, il y a 14 heures