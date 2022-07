Cyclisme

TOUR DE FRANCE - La palette des RP : 20 derniers km haletants, un virage serré à 500m de l'arrivée - "Ça va puncher"

TOUR DE FRANCE 2022 - Les Rois de la Pédale ont décrypté le parcours ce jeudi de la 6e étape de la Grande boucle longue de 220 km entre Binche (Belgique) et Longwy. Pour notre consultant Steve Chainel, la décision se fera dans les derniers km de montées et descentes et sinon dans ce virage serré à 500m de l'arrivée. La séquence en vidéo.

