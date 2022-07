Cyclisme

TOUR DE FRANCE - La palette des RP : "Un dernier kilomètre difficile"

TOUR DE FRANCE 2022 - Huitième étape dite de transition et longue de 186 km ce samedi entre Dole et Lausanne en Suisse. Alors que faut-il en attendre ? Pour notre consultant Steve Chainel, le final sera le moment le plus important d'une journée qui devrait être plutôt calme, avec une succesion de 8 virages à l'approche de l'arrivée. La séquence en vidéo.

00:02:49, il y a 2 heures