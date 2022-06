Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 11e étape : Duel en (très) haute altitude

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - Cette fois, on change de dimension avec les deux premiers cols hors catégorie de ce Tour de France : le Galibier, tout d'abord, puis, pour finir, le Granon, avec une arrivée jugée à plus de 2400m d'altitude. Les lacets de Montvernier et le Télégraphe serviront de mise en bouche pour cette première très grande étape de montagne. Interdit de se rater pour les favoris.

00:01:00, il y a une heure