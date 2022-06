Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 18e étape : Aubisque et Hautacam, bouquet final en montagne

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - La dernière grande bataille en montagne de ce Tour s'annonce ausis comme une des plus exigeantes. Encore une étape courte (143 kilomètres) mais trois ascensions dont deux en hors catégorie : l'Aubisque, un des mythes du massif pyrénéen, et la montée finale vers Hautacam, si redoutable et redoutée avec sa pente à la fois brutale et irrégulière.

00:01:03, il y a une heure