Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 2e étape : Gare au vent !

TOUR DE FRANCE 2022 - C’est l’une des étapes les plus plates de cette édition et c’est pourtant l’une des plus excitantes sur le papier. La faute à la présence dans le final du Pont du Grand Belt à 21km de l’arrivée. Avec sa route fortement exposée au vent, des bordures sont plus que probables sur cette fin d’étape, où il sera impossible de se cacher.

00:00:26, il y a 7 minutes