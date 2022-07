Cyclisme

TOUR DE FRANCE - Pogacar : "Le but c'était de survivre, pas de gagner du temps"

TOUR DE FRANCE 2022 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) n'est pas encore leader du Tour mais le Slovène montre de plus en plus les muscles. S'il affirme que son objectif était de survivre au terme de la 5e étape entre Lille et Arenberg, le double tenant du titre de la Grande boucle a profité des secteurs pavés pour placer une attaque quand d'autres favoris tentaient de limiter la casse.

00:01:24, il y a 2 heures