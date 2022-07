Cyclisme

TOUR DE FRANCE - Une arrivée à pied : comment Louis Meintjes a terminé la Planche des Belles Filles

TOUR DE FRANCE 2022 - C'était le gros morceau de cette 7e étape. La super Planche des Belles Filles et ses portions et ses 7km à 8,7% a fait énormément de dégâts dans le peloton à l'image du coureur sud-africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) qui n'a pas été en capacité de finir sur la selle et a dû finir l'étape à pied, à côté de son vélo.

00:00:16, il y a 39 minutes