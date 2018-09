Alaphilippe n'a pas laissé passer l'occasion

Julian Alaphilippe (Quick-Step) a remporté dimanche le Tour de Grande-Bretagne à l'issue de la huitième et dernière étape, un petit parcours de 77 km dans les rues de Londres où l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) s'est imposé au sprint. Après avoir été l'un des grands animateurs du Tour de France cet été (maillot à pois, deux victoires d'étapes), l'Auvergnat de 26 ans, qui s'était emparé du maillot vert du leader après la 6e étape, a confirmé sa grande forme en 2018. Il a conservé 17 secondes d'avance au général sur son dauphin néerlandais de la Team Sky, Wout Poels.

Le Français n'a eu qu'à contrôler la course, contenir les échappées, surveiller les bonifications et, bien sûr, éviter les chutes sur le parcours émaillé d'épingles à cheveux, pour garder son maillot de leader sur le dos à l'arrivée. Alaphilippe s'est même permis de se mêler au sprint à l'arrivée londonienne, réglé par Caleb Ewan après devant le Colombien Fernando Gaviria et l'Allemand André Greipel. C'est la deuxième fois qu'il remporte à une course à étapes, après le Tour de Californie en 2016.