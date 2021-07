Georg Zimmerman a remporté au sprint la 2e étape du 33e Tour de l'Ain disputée vendredi entre Lagnieu et Saint-Vulbas et a pris le maillot jaune de leader. A deux kilomètres de l'arrivée, l'Allemand a repris un groupe de cinq échappés pour s'imposer sur le fil au bout de 136 kilomètres d'un tracé sélectif avec quatre ascensions au programme.

Plusieurs coureurs parmi les principaux favoris comme l'Américain Quinn Simmons ou encore les Français Pierre Latour (9e au général à 33 secondes du leader) et Rudy Molard ont limité les dégâts et sont arrivés avec une vingtaine de secondes de retard. La victoire finale se jouera sur la troisième et dernière étape entre Izernore et Lelex-Monts-Jura sur 125 kilomètres avec cinq ascensions et notamment celle du Col de Menthières dont le sommet se situe à 22 kilomètres de l'arrivée.

Classement de la 2e étape

1. Georg Zimmerman (ALL/INT) les 136 kilomètres 3H05:42.

2. Michael Storer (AUS/DSM) m.t.

3. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) m.t.

4. Rémy Rochas (FRA/COF) m.t.

5. Matteo Badilatti (SUI/FDJ) m.t.

Classement général

1. Georg Zimmerman (ALL/INT) en 6H10:29.

2. Michael Storer (AUS/DSM) à 4.

3. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) à 6.

4. Rémy Rochas (FRA/COF) à 10.

5. Georg Steinhauser (ALL/ALLEspoirs) m.t.

