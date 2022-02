Le parcours de la 58e édition du Tour de l'Avenir a été dévoilé et partira de La Roche-sur-Yon le 18 août. L'épreuve, considérée comme la course de référence dans la catégorie espoirs, effectuera une transversale ouest-est du pays et attaquera la haute montagne dans ses trois dernières étapes. Le menu alpestre comprendra deux arrivées en altitude dans les stations de Saint-François-Longchamp et La Toussuire (Savoie) et affichera, pour principales ascensions, les cols de la Madeleine et de l'Iseran, l'un des plus hauts de France (2764 m).

Son dernier lauréat, le Norvégien Tobias Johannessen, vient de s'illustrer dans l'Etoile de Bessèges, dont il a enlevé l'étape du Mont Bouquet.

Les étapes (1137 km)

18 août: prologue à La Roche-sur-Yon (Vendée), 4 km

19 août: 1re étape La Roche-sur-Yon - La Roche-sur-Yon, 122 km

20 août: 2e étape Benet (Vendée) - Civray (Vienne), 153 km

21 août: 3e étape Civray - La Trimouille (Vienne), 154 km

22 août: 4e étape Sainte-Sévère-sur-Indre (Indre) - Chaillac (Indre), 143 km

23 août: 5e étape Gueugnon (Saône-et-Loire) - Saint-Vallier (Saône-et-Loire), 28 km (contre-la-montre par équipes)

24 août: 6e étape Saint-Amour (Saône-et-Loire) - Oyonnax (Ain), 123 km

25 août: repos à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

26 août: 7e étape Thonon-les-Bains - Saint-François-Longchamp, col de la Madeleine (Savoie), 177 km

27 août: 8e étape Ugine (Savoie) - La Toussuire (Savoie), 100 km

28 août: 9e étape Bessans (Savoie) - Villaroger (Savoie), 133 km

