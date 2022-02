Les stars italiennes d'Ineos-Grenadiers brillent sur les routes provençales. Après Filippo Ganna jeudi sur le prologue, Elia Viviani a lui aussi assumé son statut de favori vendredi, en dominant le sprint de la 1re étape devant le Belge Sep Vanmarcke (Israel PT) à Saintes-Maries-de-la-Mer, au terme d'une course rendue mouvementée par le vent. Cela n'a pas empêché Julian Alaphilippe de tirer son épingle du jeu. Le double champion du monde en titre, troisième de l'étape, s'est emparé de la deuxième place du classement général grâce au jeu des bonifications, après avoir remporté les deux sprints intermédiaires. Il n'est plus qu'a quatre secondes de Ganna, toujours leader.

Ad

Tour de La Provence Ganna comme un avion, Alaphilippe fait bonne impression HIER À 15:28

Attendu comme un acteur de la course, le mistral a pleinement joué son rôle. Après quelques coups de bordure, une chute a provoqué une cassure définitive au sein du peloton et permis à un groupe de 26 coureurs de prendre le large pour se jouer la victoire finale. Un scénario de rêve pour Viviani, présent à l'avant de la course avec deux équipiers, Ganna et Richard Carapaz. Ils n'étaient pas de trop pour permettre à l'Italien de s'imposer. Ganna a ainsi contré l'attaque de Maciej Bodnar (TotalEnergies) à cinq kilomètres de l'arrivée pour permettre à son sprinter de jouer la victoire. Viviani a ensuite fait parler sa vitesse pour l'emporter devant Vanmarcke et Alaphilippe.

Latour confirme lui aussi

Mais Ineos-Grenadiers y a quand même laissé des plumes. Ganna a payé son effort final en accusant trois secondes de retard sur Viviani à l'arrivée. Surtout, l'accélération du vainqueur du prologue pour revenir sur Bodnar a eu raison de Carapaz, relégué à 17 secondes de Viviani sur la ligne. Un retard qui pourrait avoir son importance à l'heure de verdict. Et qui fait les affaires d'Alaphilippe. Le Français a empoché dix secondes de bonifications en remportant les deux sprints intermédiaires avant de prendre la troisième place. A seulement quatre secondes de Ganna, il aura l'occasion de s'emparer du maillot de leader sur des routes qui lui seront plus favorables qu'à l'Italien samedi.

Mais il ne sera pas le seul à le viser. A l'instar du double champion du monde en titre, Pierre Latour (TotalEnergies) a lui aussi confirmé sa belle forme sur ce début de course. Parfaitement épaulé par Bodnar tout au long de la journée, le Français a bouclé l'étape dans les temps de Viviani et pointe désormais à la troisième place du classement général, à dix secondes de Ganna et six d'Alaphilippe. Si les stars italiennes ont brillé de tout leur éclat en cette entame d'épreuve, les Tricolores sont parfaitement placés pour prendre le relais ce week-end.

Tour de La Provence Alaphilippe fait encore sa rentrée en arc-en-ciel : "Je me sens plus relax" 09/02/2022 À 16:54