Cyclisme

Tour de Lombardie - Guillaume Martin : "C'est mon premier Tour de Lombardie, à 28 ans"

TOUR DE LOMBARDIE - Guillaume Martin (Cofidis) a beau avoir 28 ans, il découvre encore des courses et non des moindres ! La preuve avec le Tour de Lombardie qu'il n'a jamais disputé et qu'il découvre ce samedi. Pourtant, la Classique des feuilles mortes correspond bien à son profil de grimpeur. Surtout sur le parcours dans le sens Côme-Bergame.

00:01:14, il y a une heure