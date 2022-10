Cette fois, Pogacar a eu le dernier mot. Battu la semaine passée sur le Tour d’Emilie par Enric Mas (Movistar), le Slovène (UAE Emirates) s’est montré impitoyable samedi pour la 116e édition du Tour de Lombardie. Plus véloce que l’Espagnol, dernier adversaire à barrer la route de Pogi vers un deuxième sacre d’affilée en Lombardie, le double vainqueur du Tour a signé un 16e succès cette saison à Côme, dépassant Remco Evenepoel et ses 15 bouquets.

Ad

Tour de Lombardie Alaphilippe, l’heure de vérité HIER À 13:26

Enric Mas deuxième, Mikel Landa (Bahrain - Victorious) est allé chercher la troisième place à quelques secondes du lauréat. Julian Alaphilippe (Quick -Step Alpha Vinyl) n’a pas existé dans le final, rapidement trahi par sa condition physique imparfaite. Alejandro Valverde s’est lui offert une belle place d'honneur (6e) pour sa dernière. Pour lui, comme pour Vincenzo Nibali, c’est le temps des adieux.

Alaphilippe trop juste

Le plateau avait de quoi faire saliver. Entre les Vingegaard, Alaphilippe, Mas, Pogacar, Valverde, Nibali, etc.. Que de noms renvoyant à des scénarii de course haletants et fiévreux. On pensait assister à une première banderille dans la Madonna del Ghisallo (à 70 kilomètres de la ligne), mais la Jumbo-Visma puis la UAE Emirates se sont contentées de calquer un rythme élevé anesthésiant toute envie de fausser compagnie à ce qu’il restait du peloton. A la limite au sommet, Julian Alaphilippe a pu compter sur le soutien d’autres retardataires pour refaire un retard creusé dans la descente.

Replacé dans la première des deux ascensions de San Fermo della Battaglia, le Montluçonnais a ensuite subi dans le terrible Civiglio (4,2 km à 9,7%) les limites d’une condition physique imparfaite après sa chute sur la Vuelta. A l’instar de nombreux coureurs, le double champion du monde ne pouvait qu’observer impuissant le train infernal déployé par les UAE Emirates et la BORA – hansgrohe. Une future vieille gloire a d’ailleurs vu la retraite lui faire face brutalement lorsque Matteo Fabbro (BORA) s’est levé sur ses pédales. Double vainqueur de la Classique des feuilles mortes (2015-2017), Vincenzo Nibali s’est laissé glisser vers l’arrière et a profité de ses vingt derniers kilomètres en tant que coureur cycliste.

Plus d'informations à suivre...

Tour de Lombardie Fritsch : "Je rêve d’un sprint entre Alaphilippe et Pogacar… n’est-ce qu’un fantasme ?" HIER À 21:44