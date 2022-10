Cyclisme

Tour de Lombardie - Nicolas Fritsch : "Je rêve d’un sprint entre Alaphilippe et Pogacar… n’est-ce qu’un fantasme ?"

TOUR DE LOMBARDIE - Quand Nicolas Fritsch scénarise le dernier Monument de l’année, Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar se disputent le sacre, au coude-à-coude. Du fantasme à la réalité, il y a un pas… qui semble plus compliqué à franchir pour le Français, samedi en Italie. Mais notre consultant voit des motifs d’espoir pour lui. Quid de Jonas Vingegaard et de Movistar ? Réponse dans sa chronique.

00:05:54, il y a une minute