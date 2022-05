Rohan Dennis n'aura finalement pas tenu. Leader de l'épreuve depuis la première étape mercredi, l'Australien de la Jumbo-Visma a complètement craqué dans cet effort en solitaire dont il est pourtant spécialiste, avec deux titres de champion du monde du contre-la-montre (2018, 2019). Alors qu'il avait su résister la veille aux meilleurs grimpeurs en confortant son maillot vert, Dennis a peiné dès les 5 km de plaine dimanche à partir d'Aigle, avant de céder dans les 11 km d'ascension vers Villars.

Il termine finalement à la 22e place de l'étape à 2'12'' et dégringole à la 8e place du classement général. Sa défaillance sourit à Aleksandr Vlasov, 3e du général avant ce chrono et l'un des hommes en forts de cette première partie de saison. Hors d'haleine sous la pluie, langue tirée, le leader des Bora-Hansgrohe a écrasé le contre-la-montre en devançant l'Allemand Simon Geschke (Cofidis, + 31'') et le Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious, + 36'').

Vlasov (Bora-Hansgrohe) remporte le Tour de Romandie 2022 devant Mäder (Bahrain-Victorious) et Geschke (Cofidis) Crédit: Getty Images

Le grimpeur russe de 26 ans, déjà deuxième d'un souffle samedi dans l'étape reine en montagne, en profite donc pour remporter le classement général avec 50'' 'avance sur Mäder et 55'' sur Simon Geschke. Vainqueur d'étape la semaine dernière sur le Tour des Alpes, Thibaut Pinot n'aura réussi à lever les bras sur ce Tour de Romandie mais le Français de la Groupama-FDJ s'est montré convaincant samedi en montagne (5e) mais aussi ce dimanche sur le chrono (6e). Cela ne suffit tout de même pas au Tricolore, frustré de sa semaine, pour accrocher le top 10 (13e à 2'54'').

