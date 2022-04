Cyclisme

Un finish surpuissant et Dylan Teuns rejoue le coup de la Flèche : l'arrivée de la 1re étape en vidéo

TOUR DE ROMANDIE - Rohan Dennis pensait avoir fait le plus dur. Mais l'Australien a dû céder in extremis face à Dylan Teuns mercredi dans le final de la première étape. Revenu comme une balle dans les derniers mètres, le coureur de la Bahrain Victorious souffle la victoire pour quelques mètres. Dennis ne perd pas tout et prend la tête du général. Revivez l'arrivée.

00:02:57, il y a 31 minutes