Cyclisme

Tour de Suisse - Du mouvement, Alaphilippe impuissant, Van der Poel en maestro : le résumé de la 3e étape

TOUR DE SUISSE - Revivez en images les meilleurs de la 3e étape de l'épreuve. Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) s'est imposé au sprint et a signé sa deuxième victoire d'étape à Pfaffnau. Christophe Laporte (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) ont pris la 2e et la 3e place. Van der Poel s'est paré du maillot jaune de leader du classement général.

00:04:26, il y a 31 minutes