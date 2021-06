Cyclisme

Tour de Suisse - L'attaque pleine de panache de Julian Alaphilippe à 20km de l'arrivée en vidéo

TOUR DE SUISSE - A un peu plus de 20km de l'arrivée de cette 3e étape, Julian Alaphilippe a eu des fourmis dans les jambes, et a placé une attaque pleine de panache sur ce Tour de Suisse. Le champion du monde en titre a placé une première banderille avant de se faire reprendre quelques kilomètres plus loin. Son attaque de véritable puncheur en vidéo !

00:02:42, il y a 43 minutes