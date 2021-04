Jose Manuel Diaz (Delko) a remporté la 5e étape du Tour de Turquie au-dessus d'Elmali. L'Espagnol a endossé le maillot de leader que portait le sprinteur britannique Mark Cavendish, vainqueur des trois étapes précédentes. Diaz a devancé au sprint l'Australien Jay Vine et l'Argentin Eduardo Sepulveda à l'arrivée jugée au bout d'une montée de 12 kilomètres à 6,3 % de pente mais au final très raide.

Le jeune danois Anthon Charmig (23 ans), qui s'était dégagé à 1500 mètres de la ligne, a plafonné dans le final, contre le vent, et a été débordé dans les 200 derniers mètres. Diaz, 26 ans, n'avait jusqu'à présent gagné qu'une étape du Tour du Rwanda l'an dernier. Au classement général, Diaz compte 4 secondes d'avance sur Vine et 6 secondes sur Sepulveda avant les trois dernières étapes de la course turque.

