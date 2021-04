Tour de Turquie

On ne le pensait plus capable d'aller la chercher. Quand il avait remporté sa 146e victoire au Tour de Dubaï en février 2018, Mark Cavendish avait les 150 dans le viseur. Un mauvais virus, une confiance et un physique en berne l'avait maintenu à quatre unités. En Turquie, sur huit étapes, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a réglé le problème. Déjà vainqueur trois fois de suite entre la 2e et la 4e étape, le Britannique a repris le dessus sur Jasper Philipsen (Alpecin-Fénix) ce dimanche pour son plus grand bonheur. Immense joie aussi pour José Manuel Diaz (Delko) qui décroche le général devant Jay Vine (Alpecin(Fénix) et Eduardo Sepulveda (Androni Giocattoli-Sidermec).

