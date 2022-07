Pendant que le Tour de France touche à sa fin et que les coureurs se jaugent sur le contre-la-montre de Rocamadour, Julian Alaphilippe faisait sa rentrée en Belgique, sur le Tour de Wallonie. Le destin lui avait offert le Mur de Huy comme juge de paix de l'arrivée de la première étape. Et le double champion du monde en titre n'a laissé à personne le soin d'y triompher. De quoi lui redonner le sourire après une première partie de saison galère.

Vendredi, Julian Alaphilippe nous avait pourtant promis qu'il n'avait pas travaillé les efforts lactiques et que, de fait, il ne savait pas trop à quoi s'attendre sur le Mur de Huy, dont l'organisation avait fait le double juge de paix de la 1re étape, avec une première ascension avant celle qui menait les coureurs à l'arrivée. C'est évidemment sur ce second passage qu'Alaphilippe a fait la différence. C'est au sprint qu'il a finalement devancé Alex Aranburu (Movistar) et Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck).